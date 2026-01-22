El Consorcio Provincial de Bomberos de Badajoz realizó más de 4.000 intervenciones en 2025, un 20% más

El diputado del CPEI de la Diputación de Badajoz, Andrés Hernáiz, y el gerente, José Antonio Palanco, realizan un balance de las intervenciones del Consorcio en 2025. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz atendieron el pasado año 2025 un total de 4.042 intervenciones, de las cuales 3.777 fueron emergencias y el resto, 265, actividades de prevención; una actividad que supone una media diaria de 11 intervenciones.

Este número supone un incremento del 20 por ciento con respecto a la media de intervenciones en los últimos años, debido principalmente al gran número de incendios en el medio rural de la pasada época de peligro alto de este tipo de fuegos forestales.

En este sentido y en cuanto a los tipos de intervención más destacadas, se actuó en 2.652 incendios (66 por ciento), en 1.125 rescates y asistencias (28 por ciento) y 265 actividades de prevención (7 por ciento). Agrupado por tipo de emergencias, las cinco más frecuentes fueron el incendio de campo (1.904), seguido de rescates y asistencias técnicas (386), incendios estructurales (295), actividades de prevención (265) y rescate de accesos forzados (253).

De esta forma se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en la que el diputado del CPEI, Andrés Hernáiz, y el gerente, José Antonio Palanco, han realizado un balance de las intervenciones del CPEI en 2025, y han destacado que, en relación a los denominados incendios de campo, el Consorcio tiene competencias en extinción en cultivos, rastrojos y pastos urbanos, estando operativos las 24 horas, mientras que el Infoex desarrolla una jornada presencial de 12,00 a 22,00, en temporada alta de incendios, permaneciendo localizados el resto del tiempo.

Sobre esto último, Hernáiz ha precisado que el personal operativo del Consorcio presta sus servicios las 24 horas de los 365 días del año, contando para ello en cada jornada con 53 bomberos distribuidos por toda la provincia, lo que supone una ratio de uno por cada 9.700 habitantes y que, como ha remarcado, el CPEI se posicione como uno de los servicios con mayor ratio de bomberos operativos o de guardia por habitante del país.

Mientras y en cuanto a los parques, el de Mérida ha sido el que mayor número de intervenciones ha atendido con más de 900, seguido del de Don Benito-Villanueva con algo más de 600, y el de Almendralejo con 416, aunando los tres en torno al 50 por ciento del total de actuaciones.

Con menor actividad se sitúan los parques de Hornachos (97), Alburquerque (96) y Herrera del Duque (106). La Jefatura de Guardia tuvo un total de 60 y el personal operativo de servicios centrales cinco. En cuanto a los grupos especiales, el de intervenciones en presencia de himenópteros con 21 actuaciones y el de canino de búsqueda y rescate de personas con una fueron los que registraron algún tipo de intervención operativa.

INTERVENCIONES MÁS DESTACADAS

El diputado, que ha dedicado unas palabras a dar el pésame a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), desear una "rápida" recuperación a los heridos y afectados y felicitar el trabajo realizado por los bomberos cordobeses en condiciones "difíciles", ha resaltado entre las intervenciones destacadas los incendios forestales de verano con un total de 56, como los de Pallares, Alburquerque o Valdecaballeros, aunque con la particularidad de que este año la superficie de estos fuegos en la provincia ha sido de las más altas de los últimos años.

A mediados de agosto, ha apuntado, coincidieron en el tiempo los incendios forestales de Pallares, Alburquerque y Burguillos a los que se estaban produciendo en la provincia de Cáceres, en Jarilla, Casar de Cáceres y Trujillo, lo que supuso que los bomberos del CPEI de Badajoz tuvieran que hacer un "esfuerzo" para tratar de controlar y extinguir los fuegos en la provincia pacense, atender el resto de intervenciones en su zona de actuación en esta última, y cubrir o prestar apoyo a los incendios forestales que se estaban produciendo en Miajadas-Trujillo, y Casar de Cáceres y Jarilla.

Debido a ello, tuvo lugar un incremento "muy importante" de los bomberos de servicio por parte del consorcio pacense en dichas fechas e incendios, movilizando 12 bomberos y cinco vehículos para el incendio de Jarilla o seis y dos, respectivamente, tanto en Trujillo, como en Casar de Cáceres y Malpartida de Cáceres, y Miajadas. De este modo, se llegó a sobrepasar los 70 efectivos operativos por turno de guardia durante algunos días de agosto "en los momentos más críticos".

Otras actuaciones destacadas son los cuatro grandes incendios industriales en Mérida, Castuera, Don Benito y San Vicente de Alcántara; además de 35 intervenciones en zonas con competencia de otros servicios de bomberos, como 21 en el término municipal de Badajoz de las que 16 fueron incendios de campo o dos en vehículos, 13 en la provincia de Cáceres entre seis incendios forestales o tres rescates en accidentes de tráfico, y una en la provincia de Córdoba.

INVERSIONES

En el capítulo de inversiones del CPEI en 2025, que ascienden a 2,7 millones, el diputado ha resaltado los 348.643 euros dedicados a equipos de excarcelación y estabilización, 154.880 euros para dos vehículos UTP, 122.148 euros a SAV y drones, 104.060 euros para suministros de equipos de respiración autónoma u 86.193 euros en equipos de radiocomunicaciones, junto con 116.961 euros para la renovación de instalaciones en los parques de bomberos de Almendralejo, Castuera, Puebla de la Calzada y Olivenza.

También se ha adjudicado y formalizado el contrato de las obras de reforma integral del parque de bomberos de Zafra con una inversión total de 946.988 euros. Además y para poder garantizar la continuidad del servicio, ha sido necesaria la adecuación del Edificio de Mayorales, con un coste de 41.457 euros, por lo que la inversión asciende a 988.445 euros, con la previsión de que los trabajos se inicien la semana que viene y concluyan a finales de año.

José Antonio Palanco ha puesto el foco en que, de cara a 2026, una de las inversiones más importantes pasa por el citado parque de Zafra, como también les han cedido en 'La Algodonera' el terreno del parque nuevo de Mérida, cuyo proyecto quieren licitar "en breve" y creen que tiene que ser "muy novedoso" y que en el mismo se engloben muchas de las características que tienen actualmente los servicios de bomberos, de forma que sirva de "referente".

Además, seguirán renovando los vehículos, sobre todo los de intervención rápida y los rurales o forestales a la vista del incremento de este tipo de incendios en los últimos años.

Hernáiz ha ahondado asimismo en que están centrados, además de en mejorar el material y los vehículos, algo que es "fundamental", en la apuesta que se ha hecho por el personal, a tenor de lo cual ha resaltado que durante 2025 se estabilizaron 42 puestos de trabajo, lo que ha permitido incrementar el personal hasta alcanzar unos 350 operarios distribuidos entre los 15 parques provinciales.

Cabe destacar que la comparecencia ha contado con la presencia de varios bomberos, uno de ellos con el traje de intervención y otro con el de rescate técnico, así como de una muestra del material que emplean, como un dron, un dron cautivo o máquinas autónomas de excarcelación de última generación y que, además, son muy silenciosas, algo que es importante y ayuda a tranquilizar a las personas atrapadas en un vehículo.