La continuidad del Museo Papercraft de Olivenza está "en manos de las instituciones"

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Papercraft de la localidad pacense de Olivenza, inaugurado en 2022 en el Convento San Juan de Dios con el apoyo del consistorio oliventino, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura a través de un convenio de colaboración, está pendiente del respaldo institucional para su continuidad.

Así lo ha explicado el artista extremeño y creador de la muestra, Guillermo Rebollo, quien ha resaltado que el convenio por el que le cedieron las instalaciones para su puesta en marcha durante tres años "cumple en unos meses", por lo que pide una "rápida decisión" de las instituciones ya que, aunque "le gustaría seguir en Olivenza", de no contar con respaldo político, se "vería obligado" a llevarlo a cabo "por desgracia", fuera de Extremadura.

En este punto, Rebollo ha señalado que, de ponerlo en marcha "privadamente", el museo se trasladaría "fuera de la región" porque prevalecería "la parte económica", de modo que se instalaría en una de las grandes ciudades del país porque el número de turistas "se incrementa exponencialmente".

"Me ha costado 8 años de mi vida conseguir quedarme en Extremadura y ahora, por desgracia, tengo esa inseguridad porque no me han dicho que no continuaré, pero tampoco tengo un sí de las instituciones, y no creo que cueste mucho estudiar el proyecto entre todas las partes políticas y dar una respuesta", ha reivindicado el artista en declaraciones a Europa Press Televisión.

UN MUSEO ÚNICO EN EXTREMADURA

El Museo Papercraft , "único en Extremadura" y que se puede visitar de manera gratuita, es una muestra compuesta por "casi 800 figuras" realizadas con la técnica de "recortables" y divididas en diferentes temáticas que engloban desde personajes Disney hasta pasajes del terror o animales de diversos tamaños.

De hecho, la sala cuenta con obras de pequeños centímetros hasta una "gran figura" del personaje Hulk que alcanza los "tres metros" de altura.

Rebollo comenzó hace doce años a trabajar la técnica del papercraft e instaló la primera muestra de figuras tridimensionales fabricadas en papel en su propia casa, hasta lograr el apoyo político para ponerlo en marcha en el Convento San Juan de Dios, donde asegura llevar a cabo una "amplia labor cultural" ya que además de recibir "más de cien mil visitas al año", ofrece visitas grupales para estudiantes y talleres para que los más pequeños aprendan a experimentar con el papel.

Por ello, el artista extremeño ha asegurado que, aunque ha luchado "mucho" por quedarse en la región, "cerrar las puertas del museo" significaría "despedirse de Olivenza", pero continuar con el proyecto en otro lado de España, porque el negocio "funciona".

Finalmente, Rebollo ha avanzado que el Museo Papercraft "no va a desaparecer" sino que "lo perdería Extremadura" porque la muestra "viajaría hasta Málaga" en el caso de no obtener "respaldo político" en la región.