Convalidado el decreto de ayudas a los afectados por los incendios en Extremadura, que se tramitará como proyecto de ley

La Asamblea, con los votos a favor del PP, PSOE y Vox y en contra de Unidas por Extremadura, ha convalidado este jueves el decreto-ley de ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales en la región durante este verano y en materia preventiva de incendios forestales, que se tramitará como proyecto de ley y se podrán incluir, por tanto, enmiendas.

El decreto ha sido defendido en el pleno de la Asamblea por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, quien ha recalcado que es la "primera vez" que se trae un decreto ley con medidas directas de apoyo a los afectados tras un incendio. "E incendios ha habido siempre, señorías", ha subrayado, además de añadir que la región ha registrado este 2025 un total de 17 grandes incendios con 50 localidades y más de 50.000 hectáreas afectadas.

Por ello, Ramírez ha apelado a la "responsabilidad" de todos los grupos, ya que el decreto apoya a los agricultores, ganaderos y empresarios de turismo rural "con nombres y apellidos", con unas ayudas que marcan "un antes y un después" en la región porque "nunca se había actuado tan rápido y con tal amplitud".

Como ha señalado Francisco Ramírez, las ayudas para el sector agrícola y ganadero ascienden a 2 millones de euros. En este caso, los titulares de explotaciones agrarias recibirán 3.000 euros por hectárea perdida en cultivos permanentes como el cerezo, el olivo y el castaño, mientras que las explotaciones ganaderas recibirán 500 euros por cada unidad de ganado mayor perdida, 100 euros por cada colmena y 37 euros por metro lineal de vallados que hayan resultado dañados.

Además de las ayudas directas, se destinan 1,1 millones de euros para una línea de préstamos, de hasta 60.000 euros por beneficiario, que van a ser bonificados al cien por cien en el pago de intereses.

En el caso del sector turístico, el decreto ley contempla una partida de 300.000 euros, que cubrirán hasta el 25 por ciento de la reducción de ingresos provocada por las cancelaciones de reservas, con un límite máximo por beneficiario de 3.000 euros.

También se han autorizado medidas para eximir del pago de tasas en actividades cinegéticas y ganaderas afectadas por los incendios, como los cotos de caza que hayan perdido sus recursos cinegéticos o hayan visto reducida su actividad, que tendrán una bonificación del 100 por cien del impuesto sobre aprovechamiento cinegético.

El consejero de Gestión Forestal también ha señalado que el decreto lleva vinculada la modificación de determinadas leyes que afectan a la protección del entorno y la prevención contra incendios forestales, ya que, en su opinión, en ocasiones se cuenta con una normativa que, "lejos de proteger" el monte, "lo condena al abandono".

Así, como ha dicho, la reforma legislativa permitirá avanzar hacia un modelo de gestión "más ágil" en el que trabajar la tierra no sea una "carrera de obstáculos".

