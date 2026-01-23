Un convenio entre Grupo Orenes y la Junta permite el reparto de 150.000 euros entre tres asociaciones sobre autismo

Firma de un convenio entre Grupo Orenes y la Junta para ayudar a asociaciones dedicadas a personas con autismo - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Orenes, a través de un convenio con la Junta de Extremadura, ha donado cerca de 150.000 euros a la Asociación de padres de personas con autismo de Badajoz (Apnaba), la Asociación de familias de personas con trastorno del espectro autista (Aftea), y la Asociación sin ánimo de lucro que ayuda a personas con autismo y su entorno 'Divertea', que han recibido en concreto 49.916,92 euros cada una.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha presentado este viernes en Badajoz el quinto convenio de colaboración entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y el Grupo Orenes, un acuerdo destinado a mejorar la atención a niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la región, por importe de 149.750,76 euros.

Durante el acto, Guardiola ha subrayado que, en esta ocasión, el convenio va a beneficiar a niños y jóvenes con TEA que son atendidos en Apnaba en Badajoz y en Aftea y Divertea en Cáceres, tras lo que ha señalado el "firme compromiso" del gobierno de la Junta con la inclusión y que, por eso, es "fundamental" que acuerdos de este tipo vayan destinados a mejorar la atención de las personas que "más lo necesitan" y "por supuesto" que redunde en la mejora de su día a día.

En concreto, este acuerdo firmado el pasado 18 de diciembre de 2025 cuenta con un importe de 149.750,76 euros, procedentes del 5 por ciento del beneficio anual del Gran Casino Extremadura, y permitirá financiar tres proyectos sociales vinculados a la atención especializada de personas con TEA.

