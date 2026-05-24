Convocado el Certamen Internacional de Pintura 'Zurbarán', dotado con 15.000 euros en premios

Cartel del XXV Certamen Internacional de Pintura 'Zurbarán' - ASOCIACIÓN CULTURAL EXTREMEÑA 'ZURBARÁN'

MÉRIDA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Extremeña 'Zurbarán' de Badalona ha dado comienzod a la 25ª edición del Certamen Internacional de Pintura 'Zurbarán', con la publicación oficial del cartel y las condiciones de participación.

El certamen, según señala la asociación en un comunicado, cuenta con una dotación total de 15.450 euros en premios.

Además de rendir homenaje al pintor Francisco de Zurbarán, en el 362º aniversario de su fallecimiento, el certamen tiene como objetivo principal estimular la creación artística y poner en valor el talento pictórico.

Así, por vigésimo quinto año consecutivo, artistas de cualquier nacionalidad podrán presentar obras originales, inéditas, de temática y técnica libre, que no hayan sido premiadas previamente.

Además, la convocatoria mantiene el precio especial instaurado en ediciones recientes dirigido a artistas de entre 18 y 35 años. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de La Perifèrica, proyecto promovido por el Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, orientado a dinamizar el tejido cultural del territorio.

Los artistas que deseen participar ya pueden consultar las bases de participación a través de las redes sociales de la asociación.

En el apartado de premios, la organización especifica que todos están dotados con trofeo y diploma, además de reconocimientos en metálico: el primero A cuenta con un premio de 5.000 euros; el primero B, de 4.000 euros; el segundo, de 2.000 euros; y el tercero, de 1.000 euros.

También hay un tercer premio especial al mejor artista local, dotado de 300 euros; un primer premio especial 'Rasgo Extremeño', de 1.900 euros; y un segundo premio especial 'Villa de Fuente de Cuentos', de 1.000 euros.

Un jurado compuesto por especialistas con trayectoria en el ámbito de la pintura, la cultura y las artes, llevará a cabo la selección de las 30 obras que accederán a la fase final.

Los componentes de este año son Pedro Baos, presidente del certamen, maestro pintor y perito tasador colegiado en obras de arte; María Teresa Rodríguez, directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura; Francisca Serrano, presidenta del Jurado, licenciada en Bellas Artes (Universidad de Barcelona), técnico superior en Artes Plásticas, máster universitario en Formación del Profesorado; Mònica Gálvez, gestora cultural y coordinadora de la Periférica; y José López 'Pepín', presidente de honor y coordinador del comité y del certamen de pintura.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS

El plazo de presentación de las obras para participar en esta convocatoria se extenderá desde el 1 de junio hasta el 1 de octubre de 2026.

De entre las obras presentadas, el jurado escogerá 30 piezas, que serán exhibidas en el Centro Cívico La Salut de Badalona con motivo de la XXVI Semana Cultural de la Asociación Cultural Extremeña 'Zurbarán'.

Del mismo modo, el 14 de noviembre a las 18,00 horas se celebrará el acto plenario y la gala de entrega de premios en el Museu de Badalona.

En el certamen colaboran la Junta de Extremadura, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Fuente de Cantos, el Ayuntamiento de Badalona, Badalona Cultura, la cooperativa artística T Creativa y La Perifèrica.