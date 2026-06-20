Convocado el IX Torneo Fotográfico 'De la Luna al Fuego' de Zafra con nuevas líneas temáticas

Carte del IX Torneo Fotográfico 'De la Luna al Fuego' de Zafra. - CTI ZAFRA

ZAFRA (BADAJOZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Centro de Iniciativas de Zafra, la asociación Por Amor al Arte y El Consejo han convocado el IX Torneo Fotográfico 'De la Luna al Fuego' con nuevas categorías para impulsar la creatividad y la mirada personal.

El certamen ha comenzado este pasado viernes, coincidiendo con el inicio de la festividad 'De la Luna al Fuego' en la localidad. La edición de este año del certamen ha apostado por un cambio de enfoque en las categorías, que dejan de organizarse por edades para convertirse en propuestas temáticas abiertas a todas las personas participantes.

El objetivo, según ha informado CTI a través de un comunicado, es invitar a mirar la fiesta "con otros", atendiendo a detalles, atmósferas y elementos visuales que definen la esencia de 'De la Luna al Fuego', festival que rememora el Siglo de Oro que se celebra en Zafra hasta el 28 de junio.

Las bases del torneo incorporan tres categorías completamente renovadas, diseñadas para estimular la experimentación fotográfica: por un lado, 'Color protagonista', que premiará imágenes donde un color concreto tenga un papel central en la composición; en segundo lugar, 'Figuras y formas', para fotografías que destaquen siluetas, geometrías o elementos estructurales; y por último, 'Blanco y negro expresivo', una categoría que apuesta por la fuerza narrativa y estética de la monocromía.

Estas líneas temáticas, tal y como expone la organización del certamen, buscan ofrecer un aliciente nuevo a quienes participan, animándoles a explorar la festividad desde ángulos menos habituales y a desarrollar una mirada más atenta y creativa.

PREMIO JOVEN Y REDES SOCIALES

Como novedad destacada, se incorpora el Premio Joven, dirigido a participantes de 10 a 17 años, un galardón que no funciona como categoría independiente, de manera que los jóvenes podrán presentar sus fotografías en cualquiera de las categorías generales, optando además a este premio específico que reconoce la calidad y originalidad de su propuesta.

Además, el torneo mantiene el Premio Redes Sociales, que refuerza su carácter participativo. Todas las fotografías presentadas se publicarán de forma anónima en los perfiles de las entidades organizadoras, donde el público podrá votar a través de un formulario abierto. La imagen más votada recibirá este galardón popular.

PARTICIPACIÓN, PLAZOS Y ENTREGA

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases completas y enviar sus fotografías a través del formulario disponible en la web del CIT Zafra.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 5 de julio de 2026, fecha límite para el envío de obras. El fallo del jurado y la entrega de premios tendrán lugar el 11 de julio en la Plaza de Abastos en un acto público.

Además, este sábado, 20 de junio, a las 11,00 horas, se ha inaugurado en la Plaza de Abastos la exposición que reúne las fotografías ganadoras de las ocho ediciones anteriores, un recorrido visual por la evolución del torneo y por la mirada de quienes han participado a lo largo de los años. Esta podrá visitarse hasta el 29 de agosto de 08,00 a 14,00 horas, excepto el 15 de agosto.

Las entidades organizadoras han trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Zafra por la financiación que hace posible este certamen, así como a Dental Duque por su colaboración. Del mismo modo, han reconocido el apoyo logístico de la Casa de la Juventud de Zafra y la cesión de las instalaciones de la Plaza de Abastos.