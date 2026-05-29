La Coordinadora de ONGD tilda de "catastrófico" el presupuesto de la Junta para cooperación, tras el recorte anunciado

Protesta convocada por la coordinadora de ONG de Extremadura frente a la Asamblea, en una imagen de archivo. - CONGDEX

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Extremadura (Congdex) ha mostrado su "profunda preocupación y rechazo" al recorte anunciado por la Junta de Extremadura a las partidas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo en la región, y ha calificado de "catastrófico" el porcentaje de presupuesto del 0,03% que finalmente se va a destinar.

"La cooperación extremeña queda dotada con un 0,03% del presupuesto total de la Junta de Extremadura, un porcentaje catastrófico y alejado del compromiso político de avanzar hacia un 0,7%", ha trasladado la organización en un comunicado.

Además, ha exigido la "reconsideración inmediata" de la reducción y un compromiso "estable y suficiente" con las políticas de cooperación internacional.

Congdex defiende que la cooperación "no es un gasto prescindible" y que, en cambio, se trata de una herramienta "de solidaridad, justicia global y responsabilidad institucional" que refleja "los valores de una sociedad "comprometida con los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas".

Por tanto, la coordinadora cree que este recorte anunciado por el gobierno autonómico supone "dar la espalda a las miles de personas a las que van dirigidas los programas de salud, educación, acceso al agua, protección de la infancia y ayuda humanitaria en contextos de extrema vulnerabilidad".

Igualmente, sostiene que implica "debilitar" el "compromiso histórico de Extremadura" con una política pública reconocida por su impacto social y su capacidad de construir alianzas internacionales desde la solidaridad.

"Este recorte responde a una decisión política equivocada e irresponsable, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos, desplazamientos forzosos, emergencia climática y aumento de las desigualdades", agrega el comunicado.

Congdex también muestra su preocupación por el hecho de que estas decisiones "vengan condicionadas por acuerdos" que ponen "en riesgo" políticas sociales y de cooperación "construidas durante años con amplio consenso social y político", y recuerda, al respecto, la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, Ley 3/2023, de 29 de marzo.

"Defendemos que Extremadura debe seguir siendo una tierra solidaria, abierta y comprometida con la defensa de los derechos humanos, dentro y fuera de nuestras fronteras. La cooperación internacional no puede convertirse en moneda de cambio ni en objetivo de discursos que fomentan el repliegue y la insolidaridad", subraya.

Por ello, exige la "reconsideración inmediata" de los recortes anunciados, al tiempo que reclama un compromiso "estable y suficiente" con las políticas de cooperación internacional.

También ha solicitado que la Junta establezca un diálogo con las entidades sociales y organizaciones del sector "antes de adoptar decisiones que afectan directamente a proyectos y personas" y ha instado a todas las fuerzas políticas a actuar "con compromiso y responsabilidad institucional".