La Coordinadora de ONGD tilda de "catastrófico" el presupuesto de la Junta para cooperación, tras el recorte anunciado

Exige la "reconsideración inmediata" de la reducción anunciada por el Ejecutivo autonómico

Protesta convocada por la coordinadora de ONG de Extremadura frente a la Asamblea, en una imagen de archivo.
Protesta convocada por la coordinadora de ONG de Extremadura frente a la Asamblea, en una imagen de archivo. - CONGDEX
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 18:06
Seguir en

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Extremadura (Congdex) ha mostrado su "profunda preocupación y rechazo" al recorte anunciado por la Junta de Extremadura a las partidas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo en la región, y ha calificado de "catastrófico" el porcentaje de presupuesto del 0,03% que finalmente se va a destinar.

"La cooperación extremeña queda dotada con un 0,03% del presupuesto total de la Junta de Extremadura, un porcentaje catastrófico y alejado del compromiso político de avanzar hacia un 0,7%", ha trasladado la organización en un comunicado.

Además, ha exigido la "reconsideración inmediata" de la reducción y un compromiso "estable y suficiente" con las políticas de cooperación internacional.

Congdex defiende que la cooperación "no es un gasto prescindible" y que, en cambio, se trata de una herramienta "de solidaridad, justicia global y responsabilidad institucional" que refleja "los valores de una sociedad "comprometida con los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas".

Por tanto, la coordinadora cree que este recorte anunciado por el gobierno autonómico supone "dar la espalda a las miles de personas a las que van dirigidas los programas de salud, educación, acceso al agua, protección de la infancia y ayuda humanitaria en contextos de extrema vulnerabilidad".

Igualmente, sostiene que implica "debilitar" el "compromiso histórico de Extremadura" con una política pública reconocida por su impacto social y su capacidad de construir alianzas internacionales desde la solidaridad.

"Este recorte responde a una decisión política equivocada e irresponsable, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos, desplazamientos forzosos, emergencia climática y aumento de las desigualdades", agrega el comunicado.

Congdex también muestra su preocupación por el hecho de que estas decisiones "vengan condicionadas por acuerdos" que ponen "en riesgo" políticas sociales y de cooperación "construidas durante años con amplio consenso social y político", y recuerda, al respecto, la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, Ley 3/2023, de 29 de marzo.

"Defendemos que Extremadura debe seguir siendo una tierra solidaria, abierta y comprometida con la defensa de los derechos humanos, dentro y fuera de nuestras fronteras. La cooperación internacional no puede convertirse en moneda de cambio ni en objetivo de discursos que fomentan el repliegue y la insolidaridad", subraya.

Por ello, exige la "reconsideración inmediata" de los recortes anunciados, al tiempo que reclama un compromiso "estable y suficiente" con las políticas de cooperación internacional.

También ha solicitado que la Junta establezca un diálogo con las entidades sociales y organizaciones del sector "antes de adoptar decisiones que afectan directamente a proyectos y personas" y ha instado a todas las fuerzas políticas a actuar "con compromiso y responsabilidad institucional".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado