Coque Malla, Anabel Alonso y Joaquín Reyes pasarán el próximo otoño por el Teatro Nuevo Calderón de Montijo

Obras que se representarán en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo en la temporada de otoño de 2026. - TEATRO NUEVO CALDERÓN DE MONTIJO

MÉRIDA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Nuevo Calderón de Montijo está ya preparando la temporada de otoño de ópera, teatro y danza compuesta por seis obras de reconocido prestigio y otros espectáculos.

La primera obra llegará será 'La ópera de los tres centavos', con Coque Malla, que se representará el 12 de septiembre; el 9 de octubre será el turno de 'El Barbero de Picasso', con Pepe Viyuela y Antonio Molero; y el 10 de octubre, 'La Verdad', con Joaquín Reyes.

El 24 de octubre llegará a Montijo 'Zambra, de la buena salvaje', de Isabel Vázquez; y ya el 14 de noviembre, 'Jasón y las Furias', con José Vicente Moirón; por último, 'La mujer rota', con Anabel Alonso, se representará el 21 de noviembre.

Todos los espectáculos darán comienzo a los 20,00 horas, según informa el Ayuntamiento de Montijo en un comunicado.

La programación de otoño incluye, además, otros 17 espectáculos de circo y música divididos en distintos ciclos y festivales como el Monticlown, el ciclo de Música Clásica y uno nuevo de Música de Raíz que se darán a conocer en las próximas semanas.

Además, se han puesto ya a la venta los abonos para la temporada, a un precio de 50 euros por persona. Pueden adquirirse a través de la página web del teatro o en la taquilla del propio recinto.

La programación está cofinanciada por el programa Platea del Ministerio de Cultura, el Circuito Circoaescena de la Red Española de Teatros, el Circuito Estatal de Artes Escénicas para Audiencias Escolares (Audaces), la Red de Teatros de Extremadura y la subvención de Actividades Culturales y Otras Fiestas Populares de la Diputación de Badajoz.