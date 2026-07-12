Coria diseña varias actividades paralelas para todos los públicos para acompañar su festival de teatro

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CORIA (CÁCERES), 12 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Teatro 'Coria Siéntela', que se celebra desde el 16 al 21 de julio, ha ampliado su programación para ofrecer actividades paralelas que invitarán a vecinos y visitantes de todas las edades a disfrutar de la cultura desde diferentes perspectivas.

La idea, según ha informado el ayuntamiento cauriense en un comunicado, es que el festival no solo se viva en la Puerta del Perdón de la catedral, donde se instalará el gran escenario para las artes escénicas, sino también llevar el teatro a las calles del casco histórico con una atractiva programación cultural paralela.

Esta programación paralela arrancará el jueves 17 de julio, a las 21,30 horas, con 'Druidas. Sabios en la oscuridad', un espectáculo itinerante que partirá desde la Catedral de Coria para recorrer el casco histórico. A través de personajes inspirados en la tradición celta, el público se adentrará en una experiencia nocturna llena de misterio, leyendas y ambientación teatral.

El viernes 18 de julio, a las 21,00 horas, será el turno de 'Vertumno. Siglo de Oro y risas', un recorrido teatralizado que fusiona el humor, la música y la estética del Siglo de Oro español. La propuesta llenará las calles del centro histórico de color, personajes extravagantes y situaciones cómicas, ofreciendo una experiencia cercana y participativa para todos los asistentes.

La programación paralela concluirá el sábado 19 de julio, a las 11,30 horas, con 'Very Big Pulga', un espectáculo itinerante familiar de la compañía Asaco Producciones. Con un sorprendente montaje visual y un original universo escénico, esta propuesta recorrerá las calles del casco histórico invitando a grandes y pequeños a disfrutar de una mañana de teatro, humor e imaginación.

"Todas las actividades tendrán como punto de salida la Catedral de Coria y recorrerán las principales calles del casco histórico, acercando las artes escénicas al espacio urbano y convirtiendo la ciudad en un escenario vivo donde el patrimonio y la cultura dialogan con el público", explica el consistorio.

Con estas actividades paralelas, el Ayuntamiento de Coria continúa apostando por que el festival trascienda el escenario principal y convierta cada rincón de la ciudad en un espacio para la creación, el encuentro y la participación ciudadana.