Cortada al tráfico la N-110 a la altura del acceso al Balneario Valle del Jerte por el desbordamiento del río Jerte

Efectos de la borrasca Bruna en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press

CÁCERES, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-110 permanece cortada al tráfico a la altura del acceso al Hotel Balneario Valle del Jerte debido al desbordamiento del río Jerte como consecuencia del paso de la borrasca Bruna.

Asimismo, en Gargantilla permanece cortado el acceso a la garganta ante la crecida del agua aunque, por el momento, no se ha producido ningún desbordamiento.

Mientras, en la la carretera CC-224 (Puerto de Honduras), en el punto kilométrico 15, un salto de agua cruza la calzada que no impide el tránsito por la vía extremando las precauciones.

De igual modo, en el kilómetro 18,800 se ha producido un desprendimiento de terreno próximo a la calzada y la zona se encuentra señalizada mediante conos.

Estas son algunas de las incidencias causadas por la borrasca Bruna a su paso por la provincia de Cáceres, según ha informado la Guardia Civil, que continúa realizando labores de vigilancia y seguimiento en las zonas más afectadas por el temporal.

Así, efectivos de la Guardia Civil prestan especial atención a la evolución del caudal de ríos y gargantas, así como a las infraestructuras y vías de comunicación que puedan verse afectadas por las lluvias y las crecidas de agua.

En la localidad cacereña de Talayuela ha caído durante la mañana de este martes una chapa ha caído sobre un vehículo estacionado en las inmediaciones del centro de salud, aunque no ha ocasionado daños personales.

La Guardia Civil mantiene activos los dispositivos de vigilancia y control para comprobar la evolución de la situación, detectar posibles riesgos y actuar ante cualquier incidencia que pueda comprometer la seguridad de las personas.

También ha recordado a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones, respetar los cortes y restricciones de acceso establecidos y evitar acercarse a ríos, gargantas y otras zonas inundables.