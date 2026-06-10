Cortan un carril en la A-66 en Cañaveral por varios focos de incendio originados en la avería de un camión

Incendio en las proximidades de la A-66 en Cañaveral por la avería en neumáticos de un camión - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La avería en los neumáticos de un camión podría estar relacionada con el origen de varios pequeños focos de incendios registrados este miércoles, día 10, en las proximidades de la autovía A-66, sentido Gijón, a la altura de Cañaveral (Cáceres).

De este modo lo apunta la Guardia Civil, que ha recibido una llamada sobre las 06,40 de este miércoles alertando de dichos focos de incendio.

En la zona trabajan patrullas de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y de Tráfico junto a bomberos.

Además, como consecuencia de las labores de extinción y para garantizar la seguridad vial, se ha procedido al corte provisional del carril derecho de la A-66 en los puntos kilométricos 509 y 492.

Se recomienda a los usuarios de la vía circular con precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y servicios de emergencia presentes en el lugar.