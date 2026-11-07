Cotrina afirma que el día 29 se elegirá entre un gobierno "de progreso" del PSOE o uno de "retroceso" con PP y Vox

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en la II Convivencia Comarcal Socialista de La Serena, en Villanueva de la Serena (Badajoz), a 7 de noviembre de 2026. - PSOE DE EXTREMADURA

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha afirmado este sábado que el próximo 29 de noviembre los extremeños elegirán "entre un gobierno de progreso con el PSOE o de polarización, enfrentamiento, sacrificios y retroceso con PP y Vox".

El líder de los socialistas ha hecho estas declaraciones este domingo en Villanueva de la Serena donde ha participado con la II Convivencia Socialista de la comarca que ha reunido a socialistas de distintos puntos de Extremadura para compartir una jornada de convivencia, fraternidad y reivindicación de las políticas públicas.

En su intervención, Cotrina ha destacado la importancia de reivindicar "la política de las pequeñas cosas, la política bien hecha, la política de los alcaldes y las alcaldesas, de quienes están pegados a la gente para darle siempre soluciones".

Además, ha defendido "la continuidad" de las políticas del Gobierno de España "que están mejorando las condiciones de vida de miles de extremeños". En concreto, ha señalado que 230.000 pensionistas de la región se benefician de la revalorización de las pensiones y que 80.000 personas reciben el impacto positivo de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Los primeros a los que PP y Vox advierten de esos sacrificios son precisamente los pensionistas y las personas que cobran el salario mínimo", ha señalado. Frente a ello, ha reivindicado la acción de un Gobierno socialista que ha permitido alcanzar cotas de bienestar que, según el PSOE, "nunca se habrían conseguido con las políticas de la derecha".

CONVIVENCIA

El secretario general del PSOE de Extremadura ha explicado que esta segunda convivencia sirve también para "calentar motores" para la próxima cita electoral, reforzar los lazos entre compañeros y poner en marcha "toda la maquinaria socialista". Un partido que, ha afirmado Cotrina, está "preparado" en Villanueva de la Serena, en la comarca de La Serena y en el conjunto de Extremadura para afrontar el 29 de noviembre.

Asimismo, ha defendido que el PSOE seguirá peleando "por más y mejores derechos", por una economía extremeña "más fuerte" y por proteger el poder adquisitivo de las familias, especialmente en un contexto de incremento de los precios.

Por último, Cotrina ha lanzado un mensaje a los empleados públicos de Extremadura y ha reclamado al gobierno autonómico que tome como referencia las medidas del Ejecutivo central, que va a incrementar un 4% los salarios de los empleados públicos.

"El PSOE de Extremadura está preparado para seguir peleando por derechos", ha terminado, reivindicando la necesidad de avanzar frente "a cualquier intento de retroceso social".