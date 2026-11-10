Cotrina alerta de que las políticas públicas extremeñas "no se sostienen" si se cuenta con PGEx con "exceso de deuda"

Foto de familia en la sede de ONCE Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha alertado de que las políticas públicas de la región "no se sostienen" si la Junta sigue presentado presupuestos autonómicos con "exceso de deuda".

"Las políticas públicas en Extremadura no se sostienen si seguimos presentando presupuestos que se sostienen en excesos de deuda que van a comprometer el futuro de las políticas públicas en Extremadura y, fundamentalmente, el de las políticas sociales", ha planteado el líder socialista.

Así, y ante este contexto, Cotrina ha dicho que el 29 de noviembre los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir entre "aquellos que han mimado y cuidado siempre el sector de la discapacidad" o entre aquellos que, "siempre que vienen recortes, le dicen a las entidades sociales y al tercer sector que les toca a ellos hacer esfuerzos".

De esta forma, ha recordado que el presidente del PP y candidato de esta formación a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ya ha avisado de que "vienen los sacrificios".

"Los sacrificios, cuando la AIReF te dice que estás basando tu presupuesto en exceso de deuda, van siempre a los mismos, al tercer sector y a las políticas sociales", ha dicho en referencia al último informe de dicha entidad sobre Extremadura.

Cotrina ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita a la sede de ONCE Extremadura, en Badajoz, acompañado por varios de los candidatos extremeños a las elecciones del próximo 29 de noviembre, donde ha expuesto que compartirán una agenda de trabajo "en positivo".

De la ONCE y el Grupo Social ONCE Extremadura ha valorado Sánchez Cotrina que son "imprescindibles" para el desarrollo de la región y para la discapacidad en general.

"Son una referencia para nosotros y para nosotras, hemos trabajado mucho con la ONCE a lo largo de toda la historia de la autonomía, porque precisamente si hay una autonomía que ha mimado la dependencia, la discapacidad ha sido Extremadura. Y en ese sentido vengo a lanzar un mensaje, claro, nosotros sin la ONCE no seríamos nada. Igual que la ONCE, sin las políticas públicas del Partido Socialista, desde mi punto de vista tampoco lo sería", ha dicho.