Cotrina, convencido de que PP y Vox ocultan un pacto a la espera del resultado de las primarias del PSOE extremeño

El candidato a liderar el PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, vota en las primarias del partido, a 11 de abril de 2026 en Salorino (Cáceres). - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha afirmado estar "convencido" de que PP y Vox tienen un "pacto" que "están ocultando" para conocer el resultado de las primarias que el PSOE de Extremadura celebra este sábado.

"Pero hoy lo que va a pasar es que el próximo líder de la oposición va a decirle las cosas muy, muy claras en el parlamento, pero fundamentalmente en los bares de los pueblos", ha comentado tras votar esta tarde en las primarias en las que se enfrenta a Soraya Vega para liderar el PSOE extremeño.

Sánchez Cotrina se ha mostrado también convencido de que va a ganar, aunque ha remarcado que el objetivo no es "ni mucho menos" ganar a Vega, sino "a la derecha y a la ultraderecha", de manera que ha insistido en su mensaje de unidad: "Dentro de unas horas nos unimos para hablar solamente del PSOE de Extremadura Soraya y yo, yo y Soraya. Ella estará dentro del equipo que yo represente si yo soy el próximo secretario general para decirle a María Guardiola que comienza su cuenta atrás".

El candidato, que ha votado en Salorino, también ha animado a los militantes, a pocos minutos de que se cierren las votaciones, a participar en las primarias y a dar un "último empujón".

"Somos el partido más democrático de Extremadura y tenemos que demostrarlo votando todos de aquí a las ocho", ha trasladado.