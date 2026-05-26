Cotrina hará oposición a Guardiola desde el respeto pese al "ruido" del pacto con Vox que fiscalizará en el parlamento

La presidenta de la Junta, María Guardiola, se reúne con el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha ofrecido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, un marco de relaciones basado en la responsabilidad y la lealtad institucional, si bien le ha advertido que fiscalizará su acción de gobierno desde el parlamento autonómico, con especial atención a las consecuencias de su pacto con Vox que ha provocado que su Ejecutivo se encuentre ahora "mucho más escorado a la derecha".

Así lo ha indicado a la salida de la reunión que ambos dirigentes han mantenido en la sede de Presidencia de la Junta, tras la solicitud cursada por el líder de los socialistas extremeños tras su nombramiento.

Un primer encuentro, ha dicho, que se ha desarrollado en un ambiente cordial y en el que se ha sentido "bien". Sánchez Cotrina ha agradecido a Guardiola en sus primeras palabras haber tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con ella sobre asuntos que le preocupan, como la despoblación, la vivienda, o la situación de los servicios públicos.

"La oposición y el Gobierno tenemos papeles muy diferentes, pero tenemos una obligación mutua, que es servir a los extremeños", ha dicho Sánchez Cotrina, quien ha descartado que su objetivo fuera hacerse "una foto" con la presidenta de la Junta, que es algo que, ha remarcado, no es algo que le haga "especial ilusión".

En todo caso, ha señalado que entiende "muy bien los papeles democráticos", y en este punto ha reconocido que Guardiola "tiene derecho" a desarrollar su programa de gobierno, porque fue ella quien ganó las elecciones autonómicas, al igual que él ejercerá como líder de la oposición, al representar a la segunda fuerza más votada y, por tanto, tiene la "obligación" de fiscalizar su acción de gobierno en el Parlamento y además "combatirlo en aquellas cuestiones que entienda que no son buenas para Extremadura".

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