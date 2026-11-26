El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, dialoga con un comerciante del mercado de abastros de Almendralejo. - PSOE EXTREMADURA

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha recriminado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que no esté manteniendo una participación activa en la campaña de las elecciones generales para defender los intereses de la comunidad autónoma.

Así, ha señalado que "todos los extremeños" están "echando mucho de menos" a Guardiola quien, tras preguntar "dónde está", ha señalado que "desde luego defendiendo a Extremadura ante una contienda electoral nacional no está".

Sánchez Cotrina, en declaraciones a los medios en el Espacio Coworking de la Plaza del Mercado de Almendralejo, acompañado por los cabeza de lista del partido al Congreso y el Senado por Badajoz, Yolanda García Seco y José Luis Quintana, respectivamente, se ha preguntado si, ante la ausencia de Guardiola en la campaña electoral en Extremadura, si la región "no pinta ni en copas en el tablero nacional".

Pero para los socialistas extremeños sí pinta y es lo que han hecho "desde el primer día, salir a ganar estas elecciones, poniendo la región por encima de cualquier otra circunstancia".

En su intervención ha reiterado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, les sorprendió al inicio de la campaña pidiendo "sacrificios a todos los españoles y a todos los extremeños", que afectan directamente a los 230.000 jubilados y pensionistas de Extremadura, que "van a ver que si llegan al gobierno (los 'populares') no se les suba la pensión".

Sacrificios que van dirigidos también a quienes cobran el salario mínimo interprofesional, a cuyas subidas "han votado sistemáticamente en contra"; y ahora cierra la campaña, señala Sánchez Cotrina, "diciendo que Extremadura es una tierra de segunda", ante lo cual ha vuelto ha "echar de menos" a María Guardiola.

"¿Dónde está Guardiola para decirle a Feijóo que esta no es una tierra de segunda?", ha señalado Sánchez Cotrina, que ha avanzado que así se lo va a decir este viernes en el acto de campaña de Plasencia el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, que será "el único líder nacional que va a venir aquí (a Extremadura) para lanzarle un mensaje a todos los extremeños", que es que "Extremadura cuenta".

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