1137327.1.260.149.20261125141515 El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ofrece declaraciones a los medios tras el acto del 25N en la Asamblea. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reconocido este miércoles, tras el acto institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que podría firmar el discurso que ha pronunciado María Guardiola, si bien ha señalado que es "incompatible" con gobernar con Vox.

"Guardiola ha blanqueado nuevamente el fascismo, ha blanqueado nuevamente a Vox, ha blanqueado nuevamente a aquellos con los que no quería gobernar", ha abundado Sánchez Cotrina, quien reconoce que ha entrado al acto institucional "con la nariz tapada" porque no se ha contado con el consenso de todos los grupos políticos.

"No sé si se puede hacer el discurso que yo mismo podría haber firmado de la presidenta Guardiola y cualquiera de los que estamos aquí detrás, siempre que además se le añada a ese discurso las políticas que está haciendo, con quién las está haciendo y sobre todo cómo ha comprado los postulados de la extrema derecha", ha dicho Cotrina.

El líder de los socialistas extremeños considera que "ese discurso es incompatible con gobernar con quien gobierna", le ha esperado a Guardiola, a quien le ha recordado sus palabras cuando dijo que "no quería gobernar con aquellos que niegan la violencia de género".

En este sentido, no solo "está gobernando con aquellos que niegan la violencia de género", sino que "además se está tragando los postulados culturales que intenta exprimir la extrema derecha para cambiar los consensos democráticos que nos habíamos dado en esta comunidad autónoma y en este país".

Sánchez Cotrina ha criticado el acto organizado por la Junta, al que ha entrado "con la nariz tapada", porque se ha "montado" sin contar, ha dicho, con los grupos políticos, "sin que haya un consenso con todas las fuerzas políticas de esta región para condenar la violencia de género". "Sí, la violencia de género", ha remarcado.

Sin embargo, los socialistas han acudido a la cita para "mirarle a las extremeñas y a todas las mujeres" desde la "responsabilidad" de formar parte del PSOE y el respeto que tienen a las mujeres de la comunidad, que les va a llevar a "seguir peleando" para que la violencia de género esté "dentro del eje de todas las políticas de todos los gobiernos del Partido Socialista".

Asimismo, han acudido a comprometerse también con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es, ha dicho, la "mejor herramienta para erradicar" esta lacra, al tiempo que ha remarcado que "mientras haya una voz de cualquier socialista pondremos por encima incluso de nuestras propias siglas los intereses de las mujeres".

Por todo ello, ha señalado que este 29 de noviembre los demócratas y progresistas tienen la "responsabilidad" de "salir a luchar, salir a pelear contra aquellos y aquellas que ponen en cuestión la violencia de género", entre los que ha incluido "no solo son los partidos de ultraderecha", sino "también es el Partido Popular".