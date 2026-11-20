El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en declaraciones a los medios en Talayuela (Cáceres) - PSOE DE EXTREMADURA

TALAYUELA (CÁCERES), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha asegurado que "cuando gobiernan PP y Vox, la convivencia salta por los aires", como según ha indicado ha hecho la presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, en Talayuela (Cáceres).

El líder de los socialistas ha hecho estas declaraciones en Talayuela donde ha participado en un acto público junto a la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres, Irene Pozas García.

También han intervenido el secretario general local del PSOE, Jesús González Melo, y el candidato del PSOE a la alcaldía de Talayuela, Luis Miguel Martín.

En su intervención, Cotrina ha explicado que en Talayuela "24 nacionalidades conviven y se dan cita en el día a día de esta región y de esta población, lo han hecho en igualdad, en fraternidad y sin ningún problema a lo largo de la historia autonómica y desde que el PP de Guardiola y Vox gobiernan en la Junta de Extremadura, esto ha saltado por los aires".

Cotrina ha advertido de que, en estos momentos, "Extremadura es una región excluyente que le está diciendo a la gente que tiene que irse de aquí en lugar de ser esa tierra que atrae a población como ha sido durante muchas décadas".

En ese sentido, ha avanzado que el próximo 29 de noviembre, hay una cita en las urnas para poder decidir con el voto si se quiere "convivencia", "unión", mirarse a los ojos, ha apuntado, y "decir que se va a seguir creciendo en igualdad de oportunidades en una tierra como Extremadura", indica en nota de prensa el PSOE regional.

Por último, Cotrina ha lamentado que lo que está en juego el próximo día 29 es si se quiere seguir apostando por ese modelo de convivencia que "tanto bien" ha hecho a la región, o "hacerlo saltar por los aires como hace la derecha y la ultraderecha".

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres, Irene Pozas García, ha apuntado que "PP y Vox han destruido una de las infraestructuras más importantes de la vida y son los puentes que construyen las escuelas rurales, puentes que sirven para la cohesión territorial".