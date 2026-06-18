Cotrina reitera su oferta de aprobar los PGEx si Vox sale del poder y Guardiola rechaza renunciar a su gobierno "sólido"

Pleno en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en la Asamblea, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reiterado este jueves en el pleno de la Asamblea a la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, su oferta de apoyar los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 si Vox sale del gobierno regional.

No obstante, la presidenta de la Junta ha rechazado la "ocurrencia" de Sánchez Cotrina argumentando que ella no va a renunciar a un gobierno "sólido" para abrazarse, ha dicho, a un PSOE que está "carcomindo por la corrupción, entregado al separatismo y que se ha olvidado de la región".

"¿De verdad cree que yo voy a renunciar a un Gobierno sólido para abrazarme a un PSOE que está carcomido por la corrupción, que está entregado al separatismo y que se ha olvidado de esta región? ¿De verdad cree que su oferta es tentadora?", ha preguntado Guardiola a Sánchez Cotrina, a quien ha rechazado su "trucos de aprendiz de mago" y ha subrayado el mensaje de que el Gobierno autonómico tiene "cosas muy serias entre manos, como seguir trabajando para mejorar la vida d ela gente".

"Nosotros tenemos cosas muy serias entre manos como seguir trabajando para mejorar la vida de la gente. Y, desde luego, el PSOE de la corrupción, del saqueo del dinero público del cortijo, es el peor de los compañeros en ese camino", ha remarcado Guardiola en respuesta a una pregunta formulada por Sánchez Cotrina este jueves en el pleno de la Asamblea sobre el modelo de PGEx planteado para 2026.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha defendido que su oferta para apoyar los PGEx si Vox sale del gobierno regional "no es una ocurrencia", sino que evidencia "la prioridad del PSOE en este momento de ser coherente con sus principios ideológicos básicos".

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