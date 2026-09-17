Cotrina reprocha a la Junta que "no sea capaz de sentarse bilateralmente" con el Gobierno para hablar de financiación

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ofrece una rueda de prensa junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha abogado por "un mejor sistema de financiación autonómica" y ha reprochado a la Junta de Extremadura que "no sea capaz de sentarse bilateralmente con el Gobierno de España para defender las cosas del comer de Extremadura".

"No es tan difícil", ha señalado Sánchez Cotrina, quien ha recordado que han visto "el ejemplo en otras comunidades autónomas y lo hemos visto en Cataluña",

En ese sentido, Sánchez Cotrina ha señalado que si en Cataluña "fueron capaces de acoger a más de 120.000 extremeños en su día" y por tanto los extremeño forman parte del crecimiento de esa comunidad autónoma, ahora "tenemos que ser capaces de entender que Cataluña pueda defender su modelo de crecimiento y su modelo de financiación".

Álvaro Sánchez Cotrina se ha pronunciado de esta forma en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Mérida junto al presidente de la Generalitat de Cataluña y primer secretario del PSC, Salvador Illa, durante su visita a Extremadura con motivo de la celebración de la Diada en la comunidad.

En su intervención, Sánchez Cotrina se ha dirigido a Salvador Illa para trasladarle que desde el PSOE de Extremadura nunca van "a rechazar que vosotros queráis crecer y que a vosotros queráis que os vaya bien", tras lo que ha advertido que desde Extremadura "jamás vamos a conformarnos", y va a "pelear hasta el final por mejorar", ha dicho.

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