Cotrina sentencia que desde hoy el PSOE extremeño "se deja de mirar el ombligo" para "hablarle a la sociedad" de nuevo

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, interviene, en la sede regional, a 11 de abril de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha afirmado que desde hoy el PSOE de Extremadura "se deja de mirar el ombligo" para "hablarle a la sociedad nuevamente".

En su comparecencia tras la victoria en las primarias que ha celebrado este sábado su formación, Sánchez Cotrina ha asegurado que no solo los militantes han ganado, sino también la sociedad extremeña porque cuando "hay un PSOE fuerte", también los extremeños salen "mucho más fortalecidos".

Ha agradecido el apoyo de la militancia y ha reconocido estar "muy feliz, muy contento", pero también ha sostenido que no hay "ni un solo motivo para celebrar absolutamente nada".

"El motivo de celebración lo tendremos cuando le abramos la puerta de salida del gobierno de la Junta, a la presidenta Guardiola, al Partido Popular y a Vox. Ese es el motivo de celebración", ha asegurado ante la militancia congregada en la sede del PSOE de Extremadura en Mérida.

En relación con la unidad dentro de la formación, Cotrina ha afirmado que, tras las primarias, "nadie siente que pierde" y que el PSOE "va a dejar de mirarse el ombligo".

"Hemos estado hablando de nosotros mismos y algunos extremeños nos han dicho que dejemos de mirarnos el ombligo. El ombligo dejamos de mirárnoslo a las 22,30 de esta noche. El PSOE se deja de mirar el ombligo para hablarle a la sociedad nuevamente. Compañeros, compañeras, vamos a creernos esto, vamos a remangarnos de verdad y vamos a decirle a los extremeños y a las extremeñas que merece la pena confiar en este partido centenario que ha transformado todos y cada de los pueblos y ciudades de esta región", ha trasladado.