La creación de empresas baja un 9% interanual en octubre en Extremadura, hasta las 111 nuevas sociedades

MADRID/ MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha bajado un 9 por ciento en octubre en tasa interanual con un total 111 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 35, un 7,9 por ciento menos.

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la región de la serie histórica, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 111 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 2,86 millones de euros, lo que supone un 65,22 por ciento más que en el mismo mes de hace un año (2,86 millones de capital desembolsado).

De las 35 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Extremadura, 31 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 36 por ciento en Extremadura en octubre, hasta las 34 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 4,98 millones de euros, cifra un 59,5 por ciento inferior a la de octubre del año anterior.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 9 por ciento en octubre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 11.665 empresas, su mayor cifra para este mes desde 1995, cuando se inicia la serie histórica, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de octubre, la creación de empresas acumula siete meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio, un 11,4% en julio, un 3,4% en agosto y un 14,7% en septiembre.

Para la creación de las 11.665 empresas de octubre se suscribieron más de 411,7 millones de euros, lo que supone un 5,3% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 35.297 euros, bajó un 3,4% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas bajó un 1,9% en octubre en relación al mismo mes de 2024, con 2.117 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de octubre cerraron sus puertas 68 sociedades.

Por regiones, cabe destacar que Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla - La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.

