La creación de empresas sube un 27,1% en febrero en Extremadura, hasta las 150 nuevas sociedades

Evolución de empresas creadas en Extremadura - EPDATA

MÉRIDA/ MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha subido un 27,1 por ciento en febrero en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 150 sociedades mercantiles constituidas, lo que supoone el segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

Así, con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Extremadura sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

De acuerdo a estos datos, para la constitución de las 150 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 5,76 millones de euros, lo que supone un 13,93 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año (5,76 millones de capital desembolsado), según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.

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