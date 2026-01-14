La creación de empresas sube un 39,4% en noviembre en Extremadura, la mayor subida del país

Archivo - Registro Mercantil de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha subido un 39,4 por ciento en noviembre en tasa interanual con un total 138 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 32, un 13,5 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de noviembre, la creación de empresas en Extremadura sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 138 empresas creadas el pasado mes de noviembre se han suscrito algo más de 2,25 millones de euros, lo que supone un 57,57 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 32 empresas que han echado el cierre el pasado mes de noviembre en Extremadura, 31 lo han hecho voluntariamente y una por fusión con otras sociedades.

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) han sido las que han registrado crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se han situado Asturias, Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76 por ciento, 2,88 por ciento y un 2,76 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) han sido las comunidades que más empresas han destruido en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41 por ciento, 16,13 por ciento y un 13,51 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha subido un 10 por ciento en Extremadura en noviembre, hasta las 33 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 11,9 millones de euros, cifra un 80,8 por ciento superior a la de noviembre del año anterior.

