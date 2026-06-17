Cruz Roja o los bomberos del CPEI pacense que colaboraron en la dana, entre las Medallas al Mérito de Protección Civil

Autoridades y distinguidos en el acto de imposición en Badajoz de las Medallas al Mérito de la Protección Civil - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Extremadura o los bomberos de la Diputación de Badajoz, en ambos casos por su colaboración en la dana de Valencia, junto a la exdelegada del Gobierno en Extremadura Yolanda García Seco, o el Centro de Emergencias 112 han sido algunos de los galardonados con las Medallas al Mérito de Protección Civil concedidas este miércoles, día 17, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno en la región en la capital pacense.

En relación a las dos medallas referidas a colectivos que desempeñaron un papel "fundamental" en la respuesta a la dana en octubre de 2024, Cruz Roja Extremadura ha sido distinguida en concreto tras la puesta en marcha de uno de los mayores dispositivos humanitarios de su historia reciente, en la que "numerosos" voluntarios se desplazaron desde la región para ayudar a los afectados participando en labores de atención humanitaria, logística, distribución de ayuda o acompañamiento.

Con esta distinción, se reconoce el trabajo realizado esos días y los valores que encarna de humanidad, cercanía, compromiso y servicio a los demás. En nombre de Cruz Roja Extremadura, Fernando Solís ha dado las gracias en nombre de los 101 voluntarios y técnicos que acudieron a Valencia, de más de 7.500 de la organización de toda España, que participaron y colaboraron en las labores de emergencia y posteriormente en las de recuperación o fortalecimiento que desarrollan "todavía", a la par que ha agregado que es un reconocimiento que les anima a seguir trabajando.

En relación a los bomberos de la Diputación de Badajoz, en el acto se ha puesto en valor cómo, desde los primeros momentos de la emergencia, sus efectivos se desplazaron a las zonas afectadas para colaborar en las labores de búsqueda, rescate y apoyo a la población, demostrando una "enorme" profesionalidad, capacidad de sacrificio y vocación de servicio.

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