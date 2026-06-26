Cruz Roja realiza 21 asistencias el jueves en la Feria de San Juan de Badajoz sin derivaciones a centros sanitarios

Archivo - Dispositivo de Cruz Roja en la Feria de San Juan de Badajoz en una imagen de archivo - CRUZ ROJA - Archivo

BADAJOZ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de Cruz Roja para la Feria de San Juan de Badajoz ha realizado este jueves un total de 21 asistencias, ninguna de ellas destacable y sin derivaciones a centros sanitarios.

En concreto, 10 han sido heridas accidentales, además de cinco traumatismos, una enfermedad común y cinco intoxicaciones de alcohol, en una jornada que ha tenido mucha presencia de público en el recinto ferial, especialmente infantil debido al 'Día del niño'.

Sin embargo, según ha destacado Cruz Roja en nota de prensa, se sigue manteniendo la tendencia de estos días, con asistencias leves o muy leves y en su totalidad resueltas en el propio recinto ferial, sin que haya destacado ninguna de ellas.

Para esta jornada, desde Cruz Roja se había reforzado el dispositivo con cuatro ambulancias y un vehículo de intervención rápida, y se contaba con una especial presencia en la zona de atracciones y durante el espectáculo infantil en el auditorio. En total, han participado en el dispositivo 21 efectivos.