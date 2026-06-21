La Cruz Roja realiza 41 asistencias en el segundo día de su dispositivo en la Feria de Badajoz

Dispositivo de Cruz Roja en la Feria de San Juan de Badajoz. - CRUZ ROJA

BADAJOZ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja ha realizado 41 asistencias este pasado sábado, en el segundo día de su dispositivo en la Feria de San Juan de Badajoz, de las que solo una se ha saldado con una derivación a un centro hospitalario.

De estas asistencias, 18 han sido por heridas accidentales, una por picaduras, tres por traumatismos, una para atender un cuerpo extraño en un ojo, dos por crisis de ansiedad, una por quemaduras, tres por síncope, dos por intoxicación etílica, una por enfermedad cardiaca y nueve por lipotimias.

En un comunicado, la Cruz Roja ha comentado que la jornada de este sábado ha sido "multitudinaria", con un aumento "muy considerable" de público frente al viernes, día de inauguración de la feria. Esto ha provocado, como era de esperar, un "importante aumento" del número de asistencias realizadas.

No obstante, la organización ha señalado que la noche ha transcurrido "con normalidad" y sin incidentes graves.

Solo ha resaltado una intervención, ocurrida en torno a las 06,00 horas, cuando una mujer de 25 años ha tenido que recibir asistencia tras sufrir un traumatismo de manera accidental en la zona de atracciones. Esta asistencia ha requerido el traslado de la mujer al Hospital Universitario de Badajoz, para realizar pruebas diagnósticas ante la sospecha de la fractura de un brazo.

En la jornada de este pasado sábado, Cruz Roja ha contado con personal en el recinto ferial desde las 19,00, movilizando un total de 25 efectivos y 6 unidades móviles. El dispositivo ha incluido la cobertura del Concierto de La Oreja de Van Gogh, que ha reunido a miles de personas en el auditorio del recinto.