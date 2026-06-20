Cruz Roja realiza seis asistencias en el primer día de su dispositivo por la Feria de San Juan de Badajoz

Efectivos de la Cruz Roja en la Feria de San Juan de Badajoz, a 19 de junio de 2026. - CRUZ ROJA

BADAJOZ 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha realizado un total de seis asistencias en la primera jornada del dispositivo que ha desplegado por la celebración de la Feria de San Juan de Badajoz.

Por tipo de intervención, se han realizado tres por heridas asistenciales, una por traumatismo, una por intoxicación por consumo de alcohol y una por otras patologías. No se han producido derivaciones a centros hospitalarios.

En un comunicado, Cruz Roja informa de que esta primera jornada ha sido "tranquila" y que todas las asistencias han sido de carácter leve y "escasa importancia".

Para este primer día, que se ha desarrollado este viernes 19 de junio -coincidiendo con el alumbrado de la feria- la Cruz Roja ha movilizado dos ambulancias, un vehículo de intervención rápida, además del Puesto Medico instalado en el recinto ferial. En total, ha contado con 14 efectivos.