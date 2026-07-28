CSIF lamenta su exclusión del Consejo de Concertación Social y Económica a pesar de ser el primer sindicato en la Junta

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que "nada ha cambiado" en estos últimos años en Extremadura en la estructura de organización de los foros de diálogo social, a pesar del cambio de gobierno en Extremadura producido en el año 2023 y "después de décadas con el mismo formato sin resultados productivos".

Un nuevo ejemplo de ello se ha producido este martes, con la reunión del Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura, presidido por María Guardiola, y en el que "se ha vuelto a excluir a CSIF, principal organización sindical en la administración pública regional", que cuenta con el 46,22 por ciento de representación en la Mesa de Negociación de la Junta de Extremadura y "con cada vez mayor crecimiento en el sector privado, donde es primera fuerza en varias de las principales empresas de la región".

Ante esta situación, CSIF Extremadura recibe con "absoluta decepción" que, tras tres años del gobierno del PP en la región, y ahora en coalición con Vox, "se actúe de idéntica manera en la configuración del diálogo social a los últimos 30 años", cuando "de forma palpable" se ha comprobado que los resultados puestos en marcha en estos 'foros' "donde están representados las mismas caras de siempre siguen sin aportar las recetas necesarias y urgentes para conseguir el verdadero cambio de modelo político y social tan necesario en Extremadura".

Una región que "sigue estando en el furgón de cola en muchos parámetros económicos" sin que se apueste por nuevos modelos de diálogo y concertación social y "sí por viejas recetas que se han demostrado que son inanes y completamente agotados", señala CSIF en nota de prensa.

Además, considera que "se silencia de manera premeditada" a una parte muy importante de trabajadores extremeños que, ante las urnas, y de manera continuada, "han optado por otro modelo de hacer sindicalismo, alejado de posicionamientos caducos que nada tienen que ver con la realidad social que se viene en el día a día en la función pública y en la empresa privada", señala.

Todo ello se produce con la "complicidad" del gobierno de la Junta de Extremadura, que "mira para otro lado, excluyendo y ninguneando de manera deliberada e injusta" a CSIF, y que se ampara para ello a una ley nacional de los años 80 "sin actualizar que nada tiene que ver con la realidad de la representación sindical actual en nuestra región", lamenta.

En realidad, de esta forma "no se excluye a CSIF sino a la mayoría absoluta de trabajadores del sector público de la Junta de Extremadura han depositado su confianza en estas siglas", al igual, por ejemplo, que en los principales ayuntamientos de la región, como Badajoz y Cáceres, entre otros, y varias de las empresas privadas más importantes de la región, apunta.

En cualquier caso, CSIF advierte de que "a pesar de todas las dificultades y trabas", continuará "manteniendo su línea de coherencia, trabajo e independencia demostradas como su sello de identidad durante muchos años, esté quién esté al frente del gobierno de Extremadura", ya que según reafirma, su "único interés es representar a los trabajadores del sector público y privado para conseguir, de esta manera, las mejores condiciones laborales y económicas para ellos", concluye.