CSIF se movilizará a partir de septiembre si la Junta no negocia "ya" la equiparación salarial en todos los sectores

Representantes de CSIF registran firmas para reclamar la equiparación salarial de los empleados públicos en todos los sectores de la Junta - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF convocará concentraciones y movilizaciones a partir de septiembre si la Junta de Extremadura no se sienta a negociar "ya" la equiparación salarial de los empleados públicos en todos los sectores de la Administración autonómica.

Para remarcar esta petición, el sindicato ha registrado este miércoles en la Consejería de Hacienda, en Mérida, más de 7.200 firmas que ha recogido durante las últimas semanas en todos los centros de trabajo para reivindicar dicha equiparación salarial, y para poner de manifiesto que los empleados extremeños de Administración General son los "peor" pagados en las diferentes comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes del registro de las firmas el responsable de Administración General de CSIF Extremadura, Juan José Samino, quien ha advertido de que los trabajadores de dicho sector siguen estando "discriminado" con respecto a otros de la Junta en cuanto a la equiparación salarial, por lo que entiende que "es el momento" de pedirle al Gobierno regional que se siente a negociar "ya" para acabar con dicha "discriminación".

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