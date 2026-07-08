La Junta replica a CSIF que existe un grupo de trabajo sobre retribuciones de empleados públicos:"Ya se está trabajando"

Archivo - Trabajo en oficina, empleados públicos - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha señalado que "ya se está trabajando" en la equiparación salarial de los empleados públicos en la región en los grupos de trabajo aprobados de manera unánime por parte de UGT, CCOO y CSIF en la Mesa General de Negociación del pasado 1 de junio.

En concreto, en respuesta al registro este miércoles por parte de CSIF de más de 7.200 firmas para reclamar la equiparación salarial de los empleados públicos de la Junta en todos los sectores, el Ejecutivo autonómico recuerda que entre dichos grupos se encuentra uno sobre retribuciones de los empleados públicos, por lo que "ya se está trabajando en ello y los sindicatos lo saben porque forman parte de esos grupos de trabajo".

En concreto, apunta que en esa Mesa General de Negociación se acordó constituir cinco grupos de trabajo sobre diferentes materias, como retribuciones y carrera profesional, empleo público, condiciones laborales, conciliación de la vida personal y laboral y servicios sociales.

Así, fuentes del Gobierno autonómico remarcan a Europa Press que la Junta ha defendido "siempre" el "diálogo" y la "colaboración" con los agentes sociales "para cada una de las mejoras que se quieren implementar para el principal activo de la Administración que son los 50.000 empleados públicos que hay en Extremadura".

Asimismo, destaca que desde la llegada de María Guardiola al poder en la comunidad en 2023 se han pagado casi 400 millones de euros en subidas salariales y deudas contraídas por el anterior Gobierno regional del PSOE.

También incide en que se han saldado deudas retributivas "pendientes", como el 2 por ciento correspondiente a 2020; así como que en el mes de enero de este año la Junta ha abonado la subida salarial del 2,5 por ciento correspondiente al año 2025 más el 1,5 por ciento del 2026; y que en marzo se abonó también el segundo pago del 2 por ciento de 2020 pendiente.

De este modo, sólo en 2026 el impacto de las subidas salariales supera los 178 millones de euros, añade la Administración autonómica.