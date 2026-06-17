CSIF pide que las cuentas incluyan la equiparación salarial o la recuperación del 100% de la paga extraordinaria

Miembros de CSIF Extremadura con el documento con propuestas para los PGEx de 2026 - CSIF EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Extremadura ha elaborado un documento con 70 medidas para los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2026, entre las que se encuentran, entre otras, la equiparación salarial de los empleados públicos de todos los ámbitos o la recuperación del 100 por cien de las pagas extraordinarias.

Miembros del sindicato han mantenido este miércoles una reunión con diputados del Grupo Parlamentario Popular, a quienes han trasladado sus propuestas en este sentido de cara a las enmiendas parciales a las cuentas autonómicas.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, momentos antes de este encuentro, que se repetirá con el resto de grupos, ha informado a los medios de que el documento elaborado recoge las inquietudes y reivindicaciones de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado.

Asimismo, ha explicado que, dividido en cuatro partes, abarca el sector público, en el que se busca potenciar los servicios básicos y esenciales y mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores.

También, el sector privado, con medidas para reforzar a las empresas, mejorar las infraestructuras o el tejido industrial, junto a un tercer bloque con propuestas para mejorar el empleo de calidad.

El cuarto y último bloque representa, según Román, una "declaración de intenciones" que va en la línea de mejorar la normativa para que otras organizaciones sindicales que sean "suficientemente representativas" formen parte de los foros de diálogo social en Extremadura.

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