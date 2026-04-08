CSIF pide a la Junta negociar ya la equiparación salarial en Administración General a la media del resto de CCAA

Concentración de CSIF en Mérida para reclamar a la Junta la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General autonómica - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Extremadura pide al gobierno en funciones de la comunidad la convocatoria de una Mesa General para negociar ya la equiparación salarial del personal de Administración General de la Junta a la media del resto de comunidades autónomas.

De este modo lo ha señalado este miércoles en Mérida el responsable del sector de Administración General de CSIF Extremadura, Juanjo Samino, en declaraciones a los medios durante una concentración convocada por el sindicato frente al Edificio Mérida III Milenio para reclamar dicha homologación salarial.

Según ha dicho, la diferencia de salario depende de cada comunidad, y puede ser de hasta incluso 10.000 euros anuales con algunas de ellas, algo que a su juicio no puede continuar. "Nosotros lo que queremos es una equiparación a la media de esas comunidades autónomas", ha espetado Samino, quien ha añadido que CSIF se encuentra abierto a negociar las condiciones para ir alcanzando ese objetivo de forma temporalizada con el nuevo gobierno regional que pueda articularse en la región.

"Entendemos que en una mesa general de negociación podemos negociar unas condiciones para ir llegando a esa media. Además, ahora si es verdad que va a haber gobierno, tenemos una legislatura para temporalizar, pero lo que no podemos permitir es que ya se esté haciendo con otros ámbitos y con la Administración General y seamos ninguneados como siempre", ha subrayado el responsable sindical, que lamenta que mientras que la Junta sí introduce mejoras salariales en otros ámbitos de la administración, en el General no.

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