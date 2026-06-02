CSIF reclama a la Junta una política industrial "ambiciosa" para ganar en estabilidad y calidad en el empleo

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF Extremadura ve "positivo" la bajada del paro en mayo en la región, aunque pone el acento en que el descenso se debe principalmente al sector servicios, mientras el desempleo disminuye "mucho menos" en Industria o Construcción, por lo que reclama una política industrial "ambiciosa" por parte del Gobierno regional para ganar en estabilidad y calidad en el empleo.

Así, entiende que el mes mayo ha dejado "buenas" cifras de empleo, tanto por el descenso del paro como también por el incremento de la afiliación en casi 5.000 nuevos cotizantes, un 1,18 por ciento más.

Sin embargo, considera necesario una industria "fuerte" en Extremadura para mantener los "buenos" datos de empleo que se vienen apreciando en los últimos meses, hasta bajar de los 62.000 parados el pasado mayo.

Al mismo tiempo, en nota de prensa, CSIF ahonda en que las cifras de contratación manifiestan una "elevada" temporalidad en el mercado laboral extremeño, algo que a su juicio puede resolverse con puestos de trabajo "estables" como lo que puede ofrecer el sector industrial.

En este sentido, señala que de los 1.328 parados menos de mayo, 1.068 son del sector Servicios, lo que manifiesta el carácter estacional de los datos. En datos porcentuales, el paro en el sector Servicios ha bajado un 2,29% y el mayor descenso relativo se ha producido en Agricultura, en un 4,62%, con 202 personas menos en desempleo. En Industria el paro bajó solo en 77 personas, un 2,38%, y en Construcción también 77, un 1,86 por ciento.

A su vez, la temporalidad en el empleo se aprecia en el número de contratos temporales que se han realizado en mayo, pues del total de 34.539 que se registraron dicho mes, 24.840 son temporales, el 71,9%, más del doble que los realizados de carácter indefinido, que fueron 9.699, el 28% del total.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SANIDAD Y EDUCACIÓN

Por otro lado, CSIF valora "positivamente" el aumento de la afiliación en Extremadura en los sectores de Administración pública, Actividades sanitarias y de servicios sociales, y Educación, con casi 118.000 cotizantes de la región en la Seguridad Social, en sectores mayoritariamente públicos y de atención al ciudadano sobre los que este sindicato está advirtiendo de la "elevada" carga de trabajo que soportan los profesionales.

En este sentido, el sindicato recuerda que viene reclamando a las Administraciones públicas un refuerzo de las plantillas y que estas se ajusten a las necesidades "reales" con el objetivo de mejorar las condiciones de los empleados públicos y que se puedan prestar servicios públicos de calidad.

Finalmente, CSIF ha señalado también que más de la mitad de los parados de Extremadura son personas de más de 45 años, 35.936 en total. Y, en esta franja de edad, se aprecia de manera notable diferencias de género, al haber 23.728 mujeres mayores de 45 años en desempleo (el 66%), frente a 12.208 hombres mayores de 45 años en paro.

La brecha de género se aprecia igualmente en el conjunto de parados en la región. De los 61.540 desempleados registrados en mayo, casi 40.000 son mujeres, también más del 60 por ciento en este caso, y 21.641 son hombres.