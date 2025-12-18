CSN pide al titular de Almaraz documentación para evaluar la solicitud de modificación de la autorización de explotación

Archivo - Central Nuclear de Almaraz - CSN - Archivo

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado la emisión de una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) al titular de la Central Nuclear de Almaraz enmarcada en el proceso asociado a la solicitud de "modificación de la autorización de explotación" de dicha central, que fue presentada el pasado noviembre.

El objetivo de esta ITC es requerir al titular de Almaraz el envío de documentación adicional para llevar a cabo las evaluaciones necesarias y emitir el informe preceptivo correspondiente. La información solicitada deberá remitirse al regulador lo antes posible y no más tarde de febrero de 2026.

Entre otros aspectos, el titular de Almaraz deberá trasladar al CSN documentación relativa a la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de seguridad, además de justificar la validez y el estado de cumplimiento de los planes de acción y mejora asociados a la revisión periódica de la seguridad para el periodo completo de diez años ya que, en la anterior renovación de autorización, el periodo solicitado fue de siete años para la unidad I y de ocho para la unidad II.

La ITC aprobada también requiere una justificación de la gestión del combustible gastado por la instalación hasta 2030 dado que la solicitud presentada por Almaraz conlleva un incremento en su generación, ha informado en nota de prensa el CSN.

(Más información en Europa Press)