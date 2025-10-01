Cuatro detenidos en la desarticulación de una banda por robos en viviendas de Badajoz, La Parra y Guadajira

Un agente analiza imágenes de vídeo de uno de los robos atribuidos a la banda. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido e investigado a cuatro vecinos de Badajoz que formaban parte de un grupo delictivo al que se le atribuyen tres robos perpetrados en viviendas habitadas de La Parra, Guadajira y de la capital pacense.

La operación se inició a finales del pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo perpetrado en una vivienda de La Parra, donde, tras forzar la puerta de acceso y adentrarse en el interior se apoderaron de joyas y unos 155 euros.

En paralelo, los investigadores tuvieron conocimiento de otro robo de similares características ocurrido en un domicilio de Guadajira, donde, con el mismo 'modus operandi', los delincuentes habían sustraído joyas y 3.500 euros.

Con las gestiones practicadas, revisión de imágenes e intercambio de información con Policía Nacional de Badajoz, se pudo determinar la implicación en los asaltos de un grupo delictivo, atribuyéndoles, además, la autoría en una tentativa de robo en una vivienda de Badajoz donde fueron sorprendidos por los propietarios cuando ya se encontraban en su interior.

Un grupo formado por cuatro integrantes, todo ellos vecinos de Badajoz con un amplio historial delictivo, quienes se trasladaron en vehículo particular hasta estas localidades para cometer los delitos.

Así, mientras uno permanecía en el interior del vehículo dispuesto para la huida, otros se encargaban de materializar los robos. Dentro de los dispositivos establecidos para su localización, dio como resultado la investigación de dos de ellos que se encontraban en prisión cumpliendo condena por otras causas, donde habrían ingresado días posteriores a la comisión de los robos de las viviendas,.

Los otros dos fueron detenidos el pasado mes de agosto y a finales de septiembre. Una vez finalizadas las diligencias por su presunta implicación en los tres delitos de robos a los domicilios, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Badajoz.