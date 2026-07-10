Cuatro heridos de diversa consideración al perder el control un vehículo en Valle de Santa Ana (Badajoz)

Imagen del accidente en Valle de Santa Ana - CRUZ ROJA

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres y dos hombres han resultado heridos de diversa consideración al perder el control un vehículo y arrollar a varias personas en Valle de Santa Ana (Badajoz).

El accidente se ha registrado momentos antes de las 12,00 horas en la Avenida de Extremadura y como consecuencia del mismo han resultado heridos dos mujeres de 79 y 86 años y dos hombres de 80 y 82 años, quienes han sido derivados al Hospital Universitario de Badajoz.

En concreto, el hombre de 80 años presentaba politraumatismos y su estado era grave, mientras que el de 82 años estaba también politraumatizado y su estado era "menos grave".

Por su parte, las mujeres de 79 y 86 años, heridas leves, presentaban policontusiones y politraumatismos, respectivamente, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo del Centro de Salud de Valle de Santa Ana, una unidad de soporte vital básico, una unidad medicalizada, una ambulancia convencional y una ambulancia de Cruz Roja.

Asimismo, también se personaron una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil, así como una dotación de bomberos.