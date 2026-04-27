Cuatro personas resultan heridas leves en la colisión de tres vehículos cerca de Fregenal de la Sierra

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves en la colisión de tres vehículos en la carretera EX-201, cerca de Fregenal de la Sierra (Badajoz).

El accidente se ha registrado pasadas las 08,00 horas de este lunes en el punto kilométrico 47 de la citada vía y los heridos han sido una mujer de 45 años y tres varones de 26, 19 y 30 años, que no han precisado traslado.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad de soporte vital básico, un equipo médico del Centro de Salud de Fregenal de la Sierra y una patrulla de la Guardia Civil, según los datos aportados por el 112.