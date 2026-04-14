Los cuentos ilustrados sobre igualdad de género del Consejo de Mujeres de La Siberia inspiran un corto y una serie

Presentación de la tercera edición de los ‘Cuentos Ilustrados para Fomentar la Igualdad de Género’. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia ha impulsado la tercera edición de los 'Cuentos Ilustrados para Fomentar la Igualdad de Género', que traslada a los más pequeños y de manera visual y atractiva pequeñas acciones del día a día encaminadas a lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Ilustrados por Fermín Solís y financiados por el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, esta tercera edición contempla 'La Carrera de Calicanto', 'El Diario de Nico' y 'Mi Cuerpo está Cambiando', tres cuentos que se suman a los seis ya publicados en ediciones anteriores, que ya han logrado más de 16.000 descargas desde diferentes puntos de España y Latinoamérica.

Todos ellos cuentan las historias y aventuras de Violeta, su protagonista, y su amigo Martín, dirigidas a educar a los más niños y a sensibilizar a los adultos a través de unas ilustraciones y una narración adaptada a toda la población, en el marco de un proyecto que ha inspirado el desarrollo de un corto y una serie.

En este sentido, el responsable de diseño y maquetación de los cuentos, Pablo Ruiz, ha detallado que en dos de las tres nuevas historias se han pasado al cómic por sugerencia de Fermín Solís y debido a que tratan otro tipo de temática, lo que hacía "demasiado extenso" hacerlo en formato ilustración, y ha agregado que es una manera también de educar y atraer a los pequeños a los tebeos. Los guiones han sido redactados por la artista de Almendralejo Leticia del Fresno, revisados junto a la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad de Municipios Siberia.

Al mismo tiempo, ha avanzado que estos cuentos "son el germen de algo mucho más grande" como el cortometraje 'Violeta superestrella' que irá a festivales en los próximos meses en torno al fútbol y la igualdad, y la serie 'Violeta' que está en desarrollo y cuenta con una ayuda del Ministerio de Igualdad y con el apoyo de RTVE, del Gobierno Vasco y de una institución portuguesa.

Nacida desde La Siberia y este Consejo Comarcal de Mujeres, esperan que tenga una visión internacional y poder conseguir llevarla a antena "lo antes posible", ante lo que ha explicado que la idea es completar durante este año el desarrollo de la serie, con una primera temporada de 26 capítulos cuyos personajes principales serán Violeta y Martín junto a nuevos en cuyo desarrollo están trabajando, como también en la sinopsis en torno a temas de actualidad junto a la Oficina de Igualdad de La Siberia y el Ministerio.

Así, la idea es conseguir financiación, porque "no es lo mismo" esto último que desarrollo, que es una preproducción, y actualmente la serie tiene estimado un presupuesto de unos 4 millones de euros, mientras que para desarrollo han conseguido unos 200.000 euros entre unas ayudas y otras. También quieren seguir trabajando en nuevas historias de estos cuentos ilustrados, independientemente de que haya proyectos paralelos a estos cuentos.

IGUALDAD CON BASES SÓLIDAS

La diputada del Área de Igualdad, Lourdes Linares, ha puesto en valor que se trata de la continuación de un proyecto que empezó hace un tiempo y que coincide "perfectamente" con los principios de su departamento que, desde que en esta legislatura tuviera por primera vez una delegación propia, se centra especialmente en trabajar con niños y adolescentes porque "para conseguir una igualdad plena hay que trabajar desde abajo y construir unas bases sólidas" para que el día de mañana esta sea "real" y las que "todos y todas ansiamos".

De este modo, estos cuentos son muy educativos en torno a temas "muy interesantes" como aceptar los cambios de nuestros cuerpos, y es un "lujo" tener comarcas como la de La Siberia que trabajan la igualdad desde los más pequeños, al tiempo que ha señalado que desde el área que encabeza y como en años anteriores se encargarán de que lleguen a todos los colegios de la provincia y que se cuente con los mismos en los Puntos Violeta de las carreras del circuito de Igualdad.

A su vez, la presidenta del Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia, Rosa María Araújo, ha felicitado el trabajo de la diputación desde el Área de Igualdad y ha agradecido el soporte que les prestan desde la institución provincial, a la vez que ha destacado que desde la entidad que preside trabajan en esta materia y que, aunque esta última en el mundo rural "a veces se dispersa mucho", gracias a la labor que se hace desde las oficinas de Igualdad les han ayudado a ser creativas y lanzar estos cuentos dirigidos a fomentar la igualdad de género entre los niños.

Al mismo tiempo, ha recordado que en 2020 lanzaron la primera edición de este proyecto con la apuesta y ayuda de la diputación en las tres primeras historias, mientras que en la segunda vieron la luz otras tres con la colaboración de la Junta de Extremadura, y en la tercera son otras tres, así como que todas ellas han hecho posible que el Ministerio les ayude con una subvención que permitirá que se puedan convertir en un cortometraje y una serie de dibujos animados.

DE LA PRESIÓN ESTÉTICA A LA EDUCACIÓN SEXUAL

Finalmente, la secretaria del Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia, Azucena Metidieri, ha especificado que Fermín Solís ilustra todos estos cuentos que se impulsan desde dicho Consejo, una agrupación formada por diferentes asociaciones de mujeres que ven "fundamental" y "necesario" educar en igualdad en los colegios e institutos y apuestan por esta herramienta, como ya hicieran en 2020 con las tres primeras historias y en 2023 con la segunda edición.

Sobre el argumento de los tres últimos, ha explicado que 'La Carrera de Calicanto' aborda la presión estética que sufren especialmente las niñas y los principales problemas relacionados con la imagen a los que se enfrentan, con el prólogo de Towanda Rebels, Teresa Lozano y Zua Méndez.

'El Diario de Nico' se centra en las masculinidades igualitarias y la corresponsabilidad en los diferentes ámbitos y acciones del día a día, y 'Mi Cuerpo está Cambiando' pone el foco en la educación sexual y las relaciones afectivas igualitarias, prologados respectivamente por el historiador y doctor en Género y Diversidad Iván Gómez Beltrán, e Isa Duque 'La psico woman', psicóloga y sexóloga. Todos ellos se pueden descargar de forma gratuita a través de la web Cuentos para la igualdad de género junto a guías didácticas.