El cupón diario de la ONCE reparte 350.000 euros en la provincia de Badajoz

El vendedor de la ONCE Francisco Santano - ONCE
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 11:18
   BADAJOZ, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El sorteo del cupón diario de la ONCE de este pasado miércoles, día 17, ha llevado la suerte a la provincia de Badajoz con el reparto de 350.000 euros entre Almendralejo y San Vicente de Alcántara.

   En concreto, en Almendralejo, el vendedor Joaquín Gil Álvarez (vendedor de la ONCE desde 2020) ha vendido cinco cupones, premiados con 35.000 euros cada uno.

   A su vez, en San Vicente de Alcántara, ha sido Francisco Santano Mauricio (vendedor desde 2016) quien ha llevado la suerte a los vecinos de la localidad con la venta de otros cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, informa en nota de prensa la ONCE.

