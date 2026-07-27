El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE reparte 240.000 euros en Almaraz (Cáceres)

MÉRIDA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en la localidad cacereña de Almaraz en el sorteo celebrado el pasado sábado, 25 de julio.

El agente vendedor de la ONCE José María Blanco Martín, adscrito a la Agencia de Plasencia, ha vendido 12 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, lo que supone un importe total repartido de 240.000 euros.

Este agente desarrolla su labor comercial mediante ruta de venta en Almaraz, donde ha repartido este importante premio entre vecinos y visitantes de la localidad, ha informado la ONCE en nota de prensa.