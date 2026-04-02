Un curso de la UEx aborda introducción a la escritura de novela

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MÉRIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Secretariado de Actividades Culturales de la Universidad de Extremadura (UEx) organiza un curso de introducción a la escritura de novela.

Se celebrará a través de cuatro sesiones online que tendrán lugar en horario de tarde los días 13, 20 y 27 de este mes de abril, y el 13 de mayo, según publica la web de la UEx.

Los participantes recibirán herramientas narrativas necesarias para pensar y escribir una novela, así como nociones sobre la creación de personajes, entre otros temas.