Podemos pide a Vara que despierte del "letargo" y escuche al pueblo para aplicar otra "receta" diferente

Actualizado 27/06/2018 12:55:46 CET

MÉRIDA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Podemos Jara Romero ha recriminado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no haber estado a la "altura de las expectativas" generadas al inicio de la legislatura entre otras razones, por el "miedo" a aplicar nuevas políticas y mantener las mismas "recetas" de siempre sin que ello esté sirviendo para frenar la marcha de jóvenes de la región en busca de un futuro.

"Usted y su gobierno están anticuados", ha señalado Jara Romero en el turno de palabra de su grupo parlamentario en el Debate sobre el Estado de la Región, que continúa este miércoles en la Asamblea de Extremadura tras la intervención inicial de Fernández Vara este pasado martes.

Una intervención que Romero ha calificado de "absoluto sopor" y que ha reconocido que le ha dejado "completamente paralizada", y a la que ha respondido en lugar del secretario general del partido, Álvaro Jaén, como es habitual en estos casos, en consonancia con el "momento político" actual y, según sus palabras, por su "responsabilidad" como mujer y joven.

La diputada de la formación morada ha pedido a Fernández Vara que despierte del "letargo" en el que se encuentra en esta legislatura, a la que le falta un año de duración, en la que está actuando "de espaldas a la gente" y en la que lo "único que ha demostrado es conformismo".

De hecho, la diputada de Podemos se ha marcado un tanto al reprochar a Vara que buena parte de las promesas que hizo Vara y que ha cumplido han sido "gracias" a la formación morada. "Abandone la resignación", le ha espetado, porque "creer en otra Extremadura es posible", pero para ello tiene que elegir entre "apostar por la misma receta de siempre o subirse al vagón del cambio".

"Ahí es donde no va a encontrar y donde se va a volver a encontrar con su pueblo", ha señalado una diputada que se ha excedido en su intervención en casi quince minutos de los treinta inicialmente concedidos por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que ha sido igualmente de generosa con el presidente del PP, José Antonio Monago.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

El primero de los numerosos reproches que ha trasladado al presidente tiene que ver con el incumplimiento de su promesa de impulsar una regeneración democrática, según Jara Romero, como se ha evidenciado una vez más al decidir responder en este debate a todos los grupos de la oposición de forma conjunta y no individualizada.

"Ayer asistíamos a su quinta intervención de más de tres minutos en la Asamblea en lo que va de legislatura", ha recriminado Jara Romero al presidente extremeño a quien ha acusado de no haber entendido y de "despreciar" la pluralidad del parlamento regional. "La Asamblea se ha convertido para usted en un mero trámite".

En esta línea, ha señalado que su grupo ha sido el que más leyes ha presentado, pero que se ha encontrado con el veto del Ejecutivo regional, en una actitud que demuestra "cobardía", en tanto que "si no le gustaban las leyes de Podemos, podría haber votado que no" a la mismas.

"PÁNICO" AL CAMBIO

"Le tienen pánico a cambiar", ha subrayado Romero quien ha añadido que los socialistas extremeños están "anclados en los ochenta" y de no afrontar una nueva forma de hacer políticas por aplicar el mantra de "esto siempre se ha hecho así".

En esta línea, ha acusado a la Junta de mantener el "clientelismo y el enchufismo", y le ha reprochado a Vara que hay miembros de su partido "que amenazan a la gente que lo único que ha hecho es levantar la voz con que no va a volver a trabajar".

"Ayer dibujaba una Extremadura que nada tiene que ver con la realidad", ha señalado Romero, quien ha puntualizado que cuando Vara hablaba de una Extremadura "competitiva" se estaba refiriendo a la comunidad con los salarios más bajos.

"Tiene que despertar del letargo en el que está, entender la situación real", ha espetado Romero, quien ha criticado que, después de haber "tirado una legislatura a la basura", el presidente presentara este martes una lista de leyes a falta de ocho meses para las próximas elecciones.

También le ha recriminado sus cambios de posición con respecto al modelo de financiación autonómica, y se ha preguntado si "al final terminarán tragando como siempre". Así, le ha preguntado si se marchará del PSOE "cuando su partido no le escuche", cuando otras comunidades "pidan lo suyo", en un "modelo bis a bis" que ahora propone Pedro Sánchez en el que, como "siempre", saldrán perdiendo "los que menos tenemos".

Por otro lado, ha calificado a Vara como "funambulista económico" cuando la realidad, según Podemos, refleja que el 96% por ciento de los contratos son temporales, donde la brecha de género no se ha reducido en tres años, y donde la situación de los jóvenes es "aún peor".

"¿Cuál es el proyecto que ofrece a los extremeños para que no se vayan? ¿Por qué se siguen yendo extremeños de Extremadura?", ha cuestionado la diputada de Podemos al presidente de la Junta, a quien le ha recriminado que para él "los jóvenes solo son un problema cuando beben alcohol y no cuando se marchan".

DEFENSA DE LO PÚBLICO

Asimismo, ha señalado que "ya nadie se cree" que Vara luche por lo público. En primer lugar, porque "margina" a la educación pública frente a la concertada, pero también por no entender, ha dicho, lo que puede ser la Universidad para la comunidad.

En este punto le ha recriminado que no haya depurado responsabilidades en la Junta por el "espectáculo bochornoso" que se ha vivido con respecto a la repetición de los exámenes de la EBAU tras la filtración de las pruebas.

También ha criticado la gestión de la sanidad regional, en concreto por la situación de las listas de espera y por la "externalización" de servicios, además de la falta de médicos. Pero si ha habido algo que ha sido "la gota que colma el vaso" ha sido el traspaso de la empresa concesionaria del servicio de ambulancias.

Un asunto que "van a pagar en las urnas", ha advertido Romero al presidente de la Junta, por el "caos" vivido, porque no se aplican las cláusulas sociales a los trabajadores "y encima han dado la cara por la empresa".

Por todo ello, y por tratarse de un servicio que "no es coyuntural", Podemos ha vuelto a apostar por la gestión pública del transporte sanitario terrestre, mientras que los socialistas "prefieren dárselo a otra empresa que precariza a los trabajadores y maltrata a los pacientes". "Dígame ahora que cree en lo público", ha espetado a Vara.

En el ámbito agrario, además de pedir que se estudie la viabilidad de los nuevos proyectos de regadío, ha reclamado a Vara que fuerce a su partido ahora en el Gobierno a impulsar una ley que impida vender por debajo de los costes de producción para evitar situación como la que este año afecta a las cerezas del Valle del Jerte.

PAZ SOCIAL IRREAL

Por otro lado, Romero ha dicho que no se explica cómo el presidente puede hablar de paz social en Extremadura, y en este sentido le ha dicho que ha tenido manifestaciones de diferentes ámbitos durante toda a legislatura, a la vez que ha dicho que en Extremadura "la gente no hace huelga porque no puede permitírselo perder un día de trabajo".

"Extremadura le está dando una lección, el pueblo se levanta y se organiza a pesar de ustedes", le ha reprochado a los socialistas, al tiempo que ha señalado a Vara que "no puede pensar que el diálogo es firmar pactos con los sindicatos CCOO y UGT y con la CREEx".

Por ello, le ha pedido que "escuche los nuevos tiempos" para evitar un "ridículo tan grande" como el que en su opinión se ha producido con el Pacto por el Ferrocarril, sobre el que ha dicho que el tren no llegará a Extremadura "a base de tuits". "Y ahora ¿qué?, ¿dónde está?", ha dicho, ocho meses después de la manifestación en Madrid.