Decae la alerta roja en La Serena, Tierra de Barros y sur de Badajoz, pero permanece el aviso naranja para la región

Aviso naranja para la tarde de este domingo 4 de octubre de 2026. - AEMET

MÉRIDA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alerta roja por lluvias y tormentas que se ha activado durante la mañana de este domingo para las zonas de La Serena, Tierra de Barros y sur de la provincia de Badajoz ha decaído, pero se mantiene la alerta naranja para casi toda Extremadura hasta las 22,00 horas, según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales.

En concreto, la alerta naranja permanece activa para el sur de Badajoz, La Serena, Tierra de Barros, Vegas del Guadiana, Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez. Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el aviso naranja a la zona del norte de Cáceres. Solo el Tajo y Alagón permanece en alerta amarilla.

Entre las 11,00 y las 16,00 horas de este domingo, el 112 Extremadura había atendido 817 llamadas y ha gestionado 197 incidentes, de los que 50 tenían relación con las fuertes lluvias.