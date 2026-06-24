Declarado el nivel 1 en un incendio en Castilblanco por proximidad al núcleo urbano y a viviendas aisladas

Incendio forestal en Castilblanco - PLAN INFOEX

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Castilblanco (Badajoz) por su proximidad al núcleo urbano y a viviendas aisladas.

Hasta la zona se han desplazado medios del Infoex y del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz para sofocar las llamas.

En concreto, en las labores de extinción intervienen dos unidades de bomberos forestales terrestres, junto a una helitransportada, un agente del medio natural, un técnico de extinción y un medio aéreo, según los datos aportados por el Infoex.