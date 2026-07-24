Declarado el nivel 1 en un incendio forestal en Arroyo de la Luz

Imagen del incendio en Arroyo de la Luz (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligro en un incendio forestal en Arroyo de la Luz (Cáceres) por la posible afección a edificaciones aisladas.

En las labores de extinción participan medios del Infoex y de la Diputación de Cáceres. En concreto, intervienen dos unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, un agente del medio natural y tres medios aéreos, según los datos aportados por el Infoex.

El incendio se localiza en las proximidades de la carretera EX-207, en la zona conocida como Las Viñas y, como medida preventiva, la Guardia Civil ha desalojado una vivienda ante la cercanía de las llamas para garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Asimismo, se han activado los servicios sanitarios para atender a una mujer de edad avanzada que presentaba síntomas por inhalación de humo, ha informado la Guardia Civil.