Declarado el nivel 1 de peligro en un incendio en Badajoz por su proximidad a viviendas aisladas

Archivo - Helicóptero del Infoex, en una imagen de archivo.
Archivo - Helicóptero del Infoex, en una imagen de archivo. - INFOEX - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 15:30
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   MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligro en un incendio declarado en el término municipal de Badajoz debido a la proximidad de las llamas a viviendas aisladas.

   Hasta la zona se han desplazado medios del Infoex y del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz para combatir las llamas.

   En concreto, el Infoex ha desplegado una unidad de bomberos forestales helitransportada, un agente del medio natural y un técnico de extinción, y un helicóptero.

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