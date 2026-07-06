Declarado el nivel 1 de peligro en un incendio forestal en Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Incendio forestal en Jerez de los Caballeros (Badajoz) originado el 6 de julio de 2026 - PLAN INFOEX

MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de peligro por un incendio forestal originado este lunes, día 6, en Jerez de los Caballeros (Badajoz) por su posible afección a edificaciones aisladas.

En las tareas de extinción trabajan medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de la Diputación de Badajoz.

En concreto, trabajan en la zona tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, cuatro agentes del medio natural, y un técnico de extinción, según informa el Infoex.