Declarados dos incendios forestales en Medellín y Campanario

MÉRIDA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Dos incendios forestales se han declarado este domingo en Medellín y Campanario, según ha informado el Plan Infoex de la Junta de Extremadura a través de sus redes sociales.

En torno a las 14,30 horas se ha activado el nivel 1 de operatividad en ambos incendios, aunque sobre las 15,00 horas ya se ha desactivado el nivel 1 en el de Campanario.

En las labores de extinción del fuego de Medellín se han desplegado tres unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos. En el de Campanario, los efectivos se componen de una unidad de bomberos forestales, dos medios aéreos y un agente del medio natural.