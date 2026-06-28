'Decorado', coproducida por la extremeña Glow, gana el Premio Paul Grimault en el Festival de Annecy

Equipo de la película de animación 'Decorado' recibe el Premio Paul Grimault en el Festival de Annecy (Francia). - GP

MÉRIDA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Decorado', coproducido por la extremeña Glow, ha ganado el Premio Paul Grimault en el Festival de Annecy, el certamen de animación más importante del circuito internacional.

El galardón, al que le da nombre uno de los pioneros del cine de animación europeo, es el tercero en relevancia de la competición de largometrajes del evento galo, según informa la productora extremeña en un comunicado. Se suma, además, a los cosechados en la temporada nacional: el premio Goya y el premio Forqué a Mejor Película de Animación, y el premio Quirino a Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano.

La película ha sido dirigida por Alberto Vázquez y producida por Uniko (País Vasco), Abano Produccións (Galicia) y Sardinha em Lata (Portugal), además de por Glow. Además, cuenta con la participación del ICAA, RTVE, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco, además del apoyo institucional de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo.

"Gracias a todo el equipo, por compartir un trabajo y una dedicación enormes. Estamos muy felices de conseguir este premio, antesala de un estreno en Francia que llegará a finales de agosto", ha declarado el director, Alberto Vázquez, en el escenario de la Grand Salle-Bonlieu del festival francés.

"Ganar en Annecy significa mucho para todos los que amamos el cine de animación. Es un lugar especial, en el que participan los grandes autores, las grandes autoras, del formato. Volver de nuevo con un premio es una satisfacción para todo el equipo de Glow", ha comentado, por su parte, el productor de 'Decorado' y consejero delegado de la productora, José M. Fernández de Vega.

'Decorado' continúa así su camino. Tras su reciente estreno en Estados Unidos, distribuida por Gkids, y su premiado paso por Annecy, se estrenará este verano en diferentes países europeos.